高雄一名外送員今天行經一心一路與凱旋路口，等紅燈時抬頭向天空一望，竟看見成群結隊的蜜蜂群，目測約有上萬隻左右，其手腕也遭蜜蜂螫了一下。(農業局提供/林雅惠高雄傳真)

高雄一名外送員今天行經一心一路與凱旋路口，等紅燈時抬頭向天空一望，竟看見成群結隊的蜜蜂群，目測約有上萬隻左右，其手腕也遭蜜蜂螫了一下。(農業局提供/林雅惠高雄傳真)

高雄一名外送員今天行經一心一路與凱旋路口，等紅燈時抬頭向天空一望，竟看見成群結隊的蜜蜂群，目測約有上萬隻左右，其手腕也遭蜜蜂螫了一下。(農業局提供/林雅惠高雄傳真)

高雄天空出現上萬隻蜜蜂群，嚇壞路人！一名外送員今天行經一心一路與凱旋路口，等紅燈時抬頭向天空一望，竟看見成群結隊的蜜蜂群，目測約有上萬隻左右，其手腕也遭蜜蜂螫了一下，所幸無大礙。

該名外送員事後在臉書PO文，提醒用路人小心，高雄市政府農業局獲悉後，表示2至4月屬於分蜂季節，新的蜂王會帶著工蜂另找地方遷徙，飛行中的蜜蜂不會主動攻擊人，實際情況也已派人到場了解中。

一名劉姓外送員今天下午在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO文表示，「夥伴們請注意！高雄一心凱旋交叉口有上萬隻蜜蜂盤旋，用路人請小心，我停紅燈手腕被扎到一針！」

高雄市農業局得知後，已經派員到現場實際了解狀況，農業局也提醒民眾，遭遇蜜蜂群應對方法，包括1.關緊窗戶不要靠近、2.約10-15分鐘後，工蜂會隨著蜂王方向穩定、3.請民眾不要靠近也不要揮舞，遠離蜂群即可、4.若蜜蜂已集結，請儘速撥打1999專線由專人處理。