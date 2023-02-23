雲品兔年開紅盤以來漲勢凌厲，今（23）日開高續飆7.28％、觸及110.5元新高後壓回，終場上漲2.43％、收於105.5元，再創上市收盤新高價。由於截至22日近6天漲幅達25.67％、且周轉率達21.01％，達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關自結財報。

雲品2023年1月自結合併營收2.75億元，月增3.38％、年增達32.68％，創歷史次高。稅前淨利0.62億元、年增達77.14％，稅後淨利0.49億元、年增達58.06％，每股盈餘0.55元，優於去年同期約0.35元。

雲品表示，1月營運現住成長，主要受惠邊境解封及春節連假加持，使台北君品酒店國際旅客回流約5成，日月潭雲品酒店住房維持穩健，餐飲亦受惠大型外燴、婚宴、尾牙等活動需求復甦。

展望後市，雲品將透過台北君品和日月潭雲品營運復甦與館外宴會餐飲、委託經營管理事業受理，持續創新優化營運動能。日月潭雲品將於3月5～17日閉館大型裝修，調整遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等，預計6月後全數完工，提供更頂級的服務享受。

雖然日月潭雲品裝修將影響營運，但台北君品受惠邊境解封，住房業務可望持續好轉。台北君品疫前港澳客占比達約25％、周末假日甚至高達60％，遠高於台北市觀光旅館10％平均水準，看好解禁有助帶動住房表現。

餐飲方面，雲品採取多方進擊策略，春節後尚有春酒及去年遞延辦理的婚宴場次將持續辦理，接單穩定將挹注疫後營運復甦力道，台中水湳圓觀（Palazzo Colonna）將於5月加入營運，目前訂單已接到年底，全年整體婚宴接單量成長可期。