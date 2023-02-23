今天簽約的中鹿客運與巨業交通配置於大台中市區，停靠各級學校、醫院、交通要點，營運路線連通大台中地區的山線與海線，巨業交通的305路更是首條全程行駛台灣大道(台中火車站至沙鹿)的電動公車。該五條電動公車路線，所經路線皆為人口稠密地區，除能服務既有乘客之外，每年亦能減少約1,557公噸的碳排放。

華德自2011年在台灣推出第一輛電動巴士上路來，取得多項第一，不但是第一家取得電動巴士自主設計開發資格、第一家成功出口電動大巴系統至日本、第一家採用日本製AESC電芯並通過ECE-R100-2國際安全認證、第一家取得車輛行駛道路路線主動維持系統（LKA)以及CCS1充電機國家CNS、VPC認證的廠家、第一家符合示範型111年底前完成車輛10項主要系統國產化的合格廠家以第一家完成新建電動大巴智慧生產廠家，在國內電動大客車市場居領先地位。

華德台中港廠區興建全新電動巴士工廠，總投資金額30億元，採用全球首創車身骨架全自動焊接系統，以機械手臂輔以視覺系統進行車身骨架焊接，避免以往人工焊接無法達成品質一致性的疑慮，同時首創導入電池包採用CTP(Cell to Pack)及電池溫度管理技術全自動生產製程，大幅提升能量密度及品質可靠度。

新廠已於去年正式量產，產能逐年攀升，每年至少1700輛電動巴士整車及底盤三電超過萬套。去年獲核准270輛示範型電動巴士，核准車輛數超過交通部示範計畫數量50％以上，其中110年示範型核定數已100％交車，遠遠領先其他示範型業者。

iBus台灣愛巴士交通聯盟包括漢程客運、仁友客運、中鹿汽車、亞通客運及仁友通運，市區公車6年前就引進電動巴士，腳步相對其他業者快速。台灣愛巴士交通聯盟董事長楊豐文指出，漢程客運目前107台巴士，已經有9成改為電動巴士，中鹿汽車這次採購後，電巴比重占整個客運90％，兩家客運公司預計2025～2026年改為全電巴士，整個集團市區公車目標2030年全部採用電巴。