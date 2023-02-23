中國網報導，大陸國務院聯防聯控機制23日舉行新聞發布會。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近期各地疫情呈局部零星散發狀態，防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段。

米鋒說，3年多來，大陸衛健委始終堅持因時因勢優化調整防控政策措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，成功避免了致病力較強、致死率較高的病毒株的廣泛流行，有效保護了人民群眾生命安全和身體健康。經過全民同心抗疫，取得疫情防控重大決定性勝利。

米鋒表示，近期，各地疫情呈局部零星散發狀態，防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段。

他指出，當前，全球疫情仍在流行，病毒還在不斷變異。要圍繞「保健康、防重症」，壓實「四方責任」，盯緊關鍵環節，繼續完善「乙類乙管」各項措施，進一步提升常態化防控和應急處置能力。

要加強疫情監測和常態化預警，密切跟蹤研究病毒變異和傳播情況，提升疫情早發現、早處置和應急回應能力。優化分級診療機制，提升醫療救治能力。持續做好養老院、社會福利院、托幼機構、學校等疫情防控，強化老年人、兒童等重點人群健康服務。加快推進新冠疫苗接種，提升群眾防病意識，築牢疫情防控的社會大防線。