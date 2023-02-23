秋紅谷5隻黑天鵝寶寶成功孵化，取暖模樣相當可愛。（建設局提供／張亦惠台中傳真）

台中市秋紅谷景觀生態公園去年喜迎2對黑天鵝入住，今年1月傳出黑天鵝下蛋好消息，黑天鵝爸媽努力孵蛋，歷經1個多月，昨天晚上到今天清晨5隻黑天鵝寶寶陸續孵化成功，小天鵝破殼而出，模樣非常可愛。

市長盧秀燕聽聞喜訊很高興，也提醒民眾小天鵝剛孵化，請不要靠近也勿餵食，保護小天鵝。建設局長陳大田表示，目前小天鵝剛孵化，羽毛尚屬濕潤，窩在鵝媽媽的胸口保暖模樣超可愛，黑天鵝在市中心生活、野放受精及自然孵化成功實屬不易，也歸功於秋紅谷公園環境優美、生態景觀豐富及人員細心照顧，讓黑天鵝順利孵化新生命。

建設局以天然樹枝及茅草為黑天鵝打造最舒適的場所，陳大田指出，為避免犬隻與人為侵擾，湖畔也種植野薑花、美人蕉等，作為天然綠籬屏障，孵化期間更細心調整飼料箱位置，增加即時監控設備，並由專人飼養照護，量身打造適合的棲地環境，讓天鵝蛋全數孵化成功。

陳大田進一步表示，孵化期間的天鵝一般都不會離巢，通常是公天鵝守護，母天鵝孵化，牠們會在進食期間輪流蹲守，建設局同仁們每天持續關心黑天鵝孵化狀況，如今傳來好消息，大家都非常興奮，未來民眾可在秋紅谷公園看到黑天鵝爸媽帶領5隻萌萌小天鵝一起悠遊於湖中。