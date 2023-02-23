南部地區農曆年過後出現血荒，其中高雄捐血中心上周各血型血液庫存已降至低點，尤其是O型血庫存量更僅剩2天，只能緊急從中北部調度應急。經濟部加工處高雄分處號召下，今（23）日在前鎮科技產業園區舉辦捐血活動，吸引300人霸氣捐出近10萬c.c.熱血，讓血荒稍微有解。

隨著疫情穩定，不少過去延遲手術都開始恢復，造成血液需求量大幅增加，為儲備充足的醫療用血，加工處高雄分處攜手高雄市加工出口區同愛會及區內衛生保健所（高雄市立民生醫院進駐醫療團隊）今日在該園區前瞻創新大樓前共同舉辦「熱血傳愛」捐血活動。

經濟部加工處高雄分處號召下，今（23）日在前鎮科技產業園區舉辦捐血活動，吸引300人霸氣捐出近10萬c.c.熱血，讓血荒稍微有解。（柯宗緯翻攝）

區內廠商包括台灣亞細亞興業、瑞儀光電、全台晶像、日東電工、台虹科技、三井高科技、博士電子、晶傑達光電、新盛力科、順欣通運及台糖公司高雄分公司等也熱情響應捐血，除提供精美贈品外，並鼓勵員工發揮愛心加入捐血助人活動。

高雄分處分處長吳大川更率先響應挽袖捐血共襄盛舉，期盼能達到拋磚引玉的功效，讓更多人發揮大愛加入助人行列。（柯宗緯翻攝）

加工處高雄分處分處長吳大川、高雄市加工出口區同愛會理事長鄭旭祥及高雄市立民生醫院顧問魏淑儀疾聲呼籲，血荒期間大家能多多出來捐血做公益，不僅是傳愛的善舉，也能促進身體新陳代謝。吳大川也率先響應挽袖捐血共襄盛舉，盼達到拋磚引玉功效。