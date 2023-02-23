立法院21日三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，全依行政院版本通過，每人普發現金6千元，自公布日起施行至2025年12月31日止。對此，國民黨立委李貴敏卻痛批，6000元距藍營主張的10000元整整差了4000元，缺乏「還稅於民」的誠意。對此，媒體人張禹宣今（23）日就表示，「每年常態性的透過特別預算舉債濫花公帑，最後再由常態性的『超徵』補足財政缺口，這就是為何蔡政府堅持不發1萬元的原因」，引發討論。

張禹宣今日在臉書上PO出一篇「普發現金真相！從『超徵』到『還稅於民』竟成『紓困5.0』大撒幣」表示，「民進黨歡天喜地的告訴眾人，即將普發現金6000元，甚至徹底抹去原先『超徵』的由來，以及『還稅於民』的目的。偷換概念成『成果共享』的『德政』，但民眾不知情的事，背後的法源非但與『紓困條款』如出一轍，除了少部份的金額發還給民眾，多數的預算又再度成為民進黨另開『特別條例』濫花公帑的藉口」。

張禹宣更提及，過去的紓困4.0的8400億元，真正用在醫療支出上卻僅占了19.8%，僅僅1657.7億。其中高達61.4%的5151億，都花在其他經濟支出上。張禹宣強調，而這次的假普發現金「真紓困5.0」也是一樣道理：「編列的3800億元中，僅僅1413億是真正還給民眾，其餘的2387億元，還債的還債、補貼虧損的補貼虧損，剩下的1370億元，則是用強化經濟與社會韌性，這種虛無飄渺的名稱，補貼弱勢的藉口灑到各部會去」。

張禹宣最後更說，「但過去六年，蔡政府累計超徵金額高達1.6兆元，撇除掉這次不談，錢到底花到哪去？答案其實近在眼前，就是四個字『特別預算』。從前瞻計畫到、國防採購、紓困4.0等，合計高達2.16兆元。這就是為何蔡政府堅持不發1萬元的原因」，張禹宣坦言，每年常態性的透過特別預算舉債濫花公帑，最後再由常態性的「超徵」補足財政缺口，所以才會出現，明明稅收增加，舉債卻仍持續增加的怪現象。