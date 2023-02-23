勞動部勞動力發展署高屏澎東分署因應企業缺工、協助失業者提升職能及就業力，長期致力辦理各項職業訓練，求職者透過職涯剖析中，能找出自己工作適應模式，再以職業課程輔導，而高屏澎東分署課程iCAP證書通過率百分百，學員訓後就業率超過8成，六度蟬聯國家級訓練品質認證系統人才發展品質管理系統（TTQS）金牌。

人才發展品質管理系統是國家級的人才培育與訓練品質的評核系統，針對訓練單位的規畫、設計、執行及成果等面向為金牌評選基準，是各界極力爭取的品質榮譽指標，每年約有近2000家單位參與評核。

高屏澎東分署表示，2022年訓練機構僅16家單位獲選金牌，高屏澎東分署自2012年首次參加TTQS評核迄今，已是6度蟬聯奪金，22日由高屏澎東分署副署長賴家仁頒發獎牌，肯定高屏澎東分署對教育訓練的投入成效與品質的堅持。

高齡76歲洪勝福，擁有長達44年任職漁會工作經驗，退休後因經濟需求重返職場，但卻因高齡求職頻頻碰壁，透過高屏澎東區銀髮人才資源中心的協助下，洪勝福順利找到工作，成為造船公司的庶務助理；年近60歲的洪麗珍，曾在精品服飾公司擔任設計師30餘年，擅長設計各式女裝，雖退休但還是時尚服裝抱有熱忱，透過高屏澎東區銀髮人才資源中心輔導下，成為原民服飾技術指導，讓原民服飾能與時尚雙結合，融入流行元素。

高屏澎東分署長郭耿華表示，分署以掌握產業缺工需求、提供待業者多元訓練模式來提升勞動力發展，在勞動力開發部分，則提供青年職缺及崗位訓練，達到訓用合一之效，並發掘銀髮人才再度投入職場，協助特定對象提供補助及訓練資源，提高參訓意願及職場競爭力。在勞動力運用部分，學員完訓後積極辦理就業媒合並鼓勵企業運用特定弱勢族群，強化外部單位共同訓練模式，協助結訓學員可順利銜接職場。每年整體參訓人數近1.2萬人，由分署自辦訓練課程就業率更達80％以上。

今年度第3梯次自辦職前訓練現正招生中，報名時間自2月25日至4月21日止，包括室內及工業配線、電腦數值控制、網路管理與通信技術、智慧電子實務應用、機電控制、網拍多媒體行銷、國際貿易行銷、物流從業人員及旅遊從業人員等9班，歡迎年滿15歲以上且符合資格的待業民眾，可逕至高屏澎東分署服務台（07-8210171轉9）洽詢報名，或至台灣就業通（https://its.taiwanjobs.gov.tw）及高屏澎東分署官網（https://kpptr.wda.gov.tw/）查詢與報名。