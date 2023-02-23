夏威夷智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）日前發出特別報告，該報告作者之一的華府智庫「2049計畫研究所」資深主任易思安（Ian Easton）指出，「誰控制了台灣，誰就控制了網際網路和全球經濟的未來。」。而剛點出「拜登毀台計畫」的前立委蔡正元今（23）日也示警，一路看下來，台灣人要提高警覺，做好準備。

蔡正元在臉書發文表示，美國國防部資助智庫研究「台灣淪陷」後的美國處境，已完成並剛提出報告。他怒批民進黨，要不要說這是俄羅斯的謠言，要不要問爲什麼不是「菲律賓淪陷」？

他接著整理美方近年的措施，2021年12月，美國海軍學院都公開提議要「毀滅台積電」；到了2022年，台積電正式搬到美國去，這是「毀滅台灣的台積電」的計劃，美國人都看得出來，民進黨就是蒙著眼睛，不敢看出來。

對於近日嘉蘭尼克森爆料，拜登說的「毀滅台灣」計劃，蔡正元認為，民進黨不敢向白宮求證，就開始攻擊嘉蘭尼克森曾是俄羅斯通訊社記者，所以拜登沒有說過「毀台」言論，這是什麼低智商的邏輯。他接著嘲諷，綠營要不要乾脆說嘉蘭尼克森是福斯新聞台評論員，所以他替川普散佈拜登的謠言，不是腦筋更正常的邏輯嗎？

蔡正元提到，嘉蘭尼克森大都談論美國內部政治，在福斯新聞評論或替俄羅斯通訊社寫稿，也大都是談美國內部政治，他不是談俄羅斯政治的專家，也不是談台灣和兩岸的專家，台灣問題對他而言根本沒興趣。他批評，「該記者倒是對拜登很有興趣，民進黨有什麼證據說他造謠？美國白宮至今都沒說他造謠，再怎麼樣也輪不到民進黨忙著幫拜登闢謠。」

蔡正元最後強調，「從『毀滅台積電』到『毀滅台灣』，再到『台灣淪陷』，這不是『毀台三部曲』又是什麼？台灣人要提高警覺、做好準備，而不是自動演化成澳洲駝鳥。」