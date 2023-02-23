更年期不是女性的專利，北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書粉專發文指出，男人也有更年期，且通常好發在50歲左右，一旦出現易怒、神經質、疲憊、情緒低落、記憶力衰退、早洩、勃起困難或勃起硬度不夠等，就要格外注意。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修指出，更年期是一個人老化的過程，過了適合生育的年齡，人的身體各項機能都會衰退，特別是性激素濃度會快速下降，這時候身體會因為生理狀態太快改變而影響到情緒，大多數人一般都會很直覺地想到女性更年期（Menopause），因為女性在這段期間容易有熱潮紅、盜汗、情緒起伏大、失眠等反應，但其實男性更年期（Andropause）發作起來也半斤八兩，醫學上則稱為「易怒綜合症」（Irritable male syndrome，IMS）。

陳偉傑、羅詩修進一步解釋，男性更年期通常好發在50歲左右，因為男性最重要的雄性激素睪固酮（Testosterone）分泌量在青春期至30歲前會達到高峰，之後會隨年齡而開始遞減，50歲後就可能呈現分泌量不足，導致男性身體、生理狀態發生變化，例如：易怒、神經質、疲憊、情緒低落、記憶力衰退、早洩、勃起困難或勃起硬度不夠等，但由於這些症狀和老化、失智症或憂鬱症有點類似，且男性對於自身身心變化的靈敏度普遍較低，因此就醫的比例並不高。此外，如果男性有經歷過睪丸切除手術，身體內雄性賀爾蒙含量突然下降，症狀就會更明顯。

有關男性荷爾蒙問題，建議可前往泌尿科做血檢，進行睪固酮檢查，若確定為分泌量不足且症狀影響到生活品質，醫師會評估使用睪固酮藥物補充療法（Androgen Supplement Therapy，AST）來治療。最後，醫師也強調，更年期就如同青春期一樣，是一個要準備人生新階段的開始，正向面對與身旁親友的陪伴關懷非常重要。