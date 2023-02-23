與市場大部分臆測一樣，韓國央行23日沒有再次調升利率。不過，為了打壓大漲的通膨，從2021年8月升息周期開始後，韓國至少已升息10次，當地利率也從歷史新低0.5%，一舉衝高至目前3.5%。
同時，韓國央行也將2023年GDP與通膨預估，分別修正為1.6%以及3.5%，雙雙低於去年11月所預測的1.7%與3.6%，表示今年經濟成長應會稍微減少，消費者物價也會降低一些。
韓國現代汽車指出，已開始在美國生產電動車，分析師認為，這是現代汽車因應美國通膨降低法（IRA）所做的決定，因為若不依照IRA法規行事，現代將無法拿到美國政府所提供的電動車相關補助。收盤時，現代汽車漲1.15%，起亞更是大漲2.55%。
至於三星電子漲0.13%，SK海力士飆升4.04%，LG化學也漲0.3%。
韓元兌一美元的價位在1,297.1附近，韓元升7.8元。
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