台塑新智能董事長王瑞瑜表示，永康案場作為台塑新智能第一個通過第三方驗證的儲能系統，格外具有代表性意義，足可證明台塑新智能的技術實力深厚、設備安全妥善，目前仍有多個5MW以上大型儲能案場正在建置當中，今年內將可陸續取得驗證。

王瑞瑜表示，目前全台各地都在擴大布建儲能，但全球供應鏈受大環境影響，容易延誤甚至缺貨，而台塑新智能著重國產在地化，不僅自行開發電池管理系統，並具備規模化電池模組生產能力，未來還將在台灣生產電池芯，可確保電池供應無虞，並提供完整技術支援及售後保固，建立長期且穩定的一條龍服務，讓儲能系統成為台灣發展再生能源、邁向淨零排放的最大後盾。

為確保儲能安全及提升品質，台塑新智能位於台南永康的儲能案場已由法商必維集團(Bureau Veritas)立德國際商品試驗有限公司現場測試，正式通過經濟部標檢局推動之IEC/CNS 62933-5-2認證。針對驗證項目當中最重要的電池安全性部分，台塑新智能從產品設計階段就採用安全性高於鋰三元的磷酸鋰鐵，並將自身開發已取得IEC60730的電池管理系統應用於電池系統中，電池系統更通過規範中的介電與耐壓測試，在高電壓狀態下完全不受影響，正常運轉無虞，大幅增加電池系統安全性。

台塑新智能今年將陸續在雲林、南投、彰化、嘉義完成五大儲能案場，再加上永康案場，設置容量總計將高達50MW以上，明年也會啟動建置台化彰化廠的100MW超級儲能系統。