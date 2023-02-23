寵物相關產業整體家數自107年6486家逐年增長至111年8335家，銷售金額由266億元成長至387億元，近4年家數增幅近3成、銷售金額增幅達4成6，遠高於102年至106年間增速。其中，以從事寵物週邊商品買賣之營業人家數最多且銷售金額最大，占整體產業52%及84%，近4年銷售額增幅達4成9最為顯著。另受高齡化與少子化影響，加以社會人際關係疏離，催生「陪伴」需求，國人飼養寵物數量逐年增加，帶動寵物照顧服務產業需求，營業人家數由107年1516家成長至111年2207家，增速(4成6)最快，惟因市場漸趨成熟，家數及銷售額成長反而不如102年至106年期間。

犬貓為國人常見寵物類型，根據農委會寵物登記統計，111年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，其中犬為140萬隻、貓為82萬隻。進一步觀察各年登記數量，寵物犬登記數近年皆在10萬隻左右，貓登記數量則逐年增長，並於110年、111年(+11.5萬隻、+13.2萬隻)超過當年犬登記數，兩者結構占比反轉，反映出近年飼養寵物之偏好。

按縣市別觀察，111年多數縣市當年登記寵物數皆轉以貓為主流，如連江縣、基隆市等縣市占比皆逾6成，僅花蓮縣、台東縣、屏東縣、嘉義縣及台南市等5縣市仍以犬為多數；相較107年登記占比，當時登記以貓為主者僅有臺中市及連江縣，顯示由犬派轉貓派現象廣見於各縣市。

另從寵物食品觀察，自相關法規施行後，寵物食品業者登記家數呈逐年增長趨勢，自107年642家增至111年3286家，累計成長逾4倍，主要來自個人業者；自108年起，個人業者家數占比已逾公司行號，111年更升至6成4，除反映產業需求外，應亦與部分飼主投入市場經營有關。截至112年2月，申報寵物食品上架數量已達4.2萬筆，其中約8成屬公司申報，2成為個人，兩者型態不同。

公司業者食品種類較多元，以零食占3成7、罐頭及飼糧各占2成，個人業者則逾8成皆屬零食，相對集中。公司業者食品來源逾半數來自進口、餘為製造加工及委託代工製造，個人業者則以製造加工為主。

從寵物食品適用對象觀察，以犬貓為大宗，合占9成8之上架食品數，其中適用犬之食品數量達2.9萬筆，略高貓之2.4萬筆，而適用對象為鼠、兔、鳥等食品數量則較少。犬貓因飲食習性之差異，食品來源及種類亦有不同，兩者雖皆以零食為最大宗，惟犬以飼糧居次，貓則以單價較高之罐頭居次；食品來源方面，適用貓之寵物食品近半數屬進口，犬則僅3成進口，反映不同寵物對象之市場商機，或飼主購買意願之差異。