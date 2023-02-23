學測成績出爐，屏中成績斐然，高分考生們還打破以往考前禁用3C產品的迷失，榜首58級分、因外公癌逝想考醫學系的陳如祐看影片紓壓，57級分的吳宗叡則將書籍電子化、方便放在手機時常看，而51級分的鄭廷穎與50級分的趙振皓共組「線上讀書會」互相督促與討論，成效好到連老師都驚訝。

學測成績出爐，屏中51級分的鄭廷穎（左二）與50級分的趙振皓（左三）共組「線上讀書會」互相督促與討論，成效好到連老師都驚訝。（謝佳潾攝）

從國小五年級就進入「屏東科學小菁英」學習團體超修數學的陳如祐，多年前因外公癌逝而萌生學醫念頭，但他並沒有製造太多的壓力給自己，他懂得利用3C產品適時紓壓，他說，把自己逼得太緊無助學習，所以在努力寫題目的同時，也會找時間看影片讓自己輕鬆一下，而因從小學鋼琴，所以多是看些與鋼琴相關的影片。

學測成績出爐，屏中57級分的吳宗叡則將書籍電子化、方便放在手機時常看。（謝佳潾攝）

一樣打破考前不用3C產品迷失的吳宗叡，更是時時將手機拿起來看，但他是將書本內容拍下來存在手機裡，方便隨時隨地可以看，如排隊的時候就拿出來看一下背個單字，他說，善用3C產品絕對可以幫助讀書，重點是自己要有自制力，而他的目標是交大電機系。

56級分的陳貫華也時常透過3C產品與同學討論功課，他的夢想是當中醫，而想讀法律系的鄭廷穎，更是善用3C獲得最佳的讀書成效，鄭說，他喜歡透過討論去了解每件事的不同角度，所以他與幾名同學組成「線上讀書會」，從高二的暑假開始，幾乎每晚9點上線一起討論功課，若沒有問題，大家也會視訊開著、互相督促讀書，直到11點下線休息。

自嘲高一很混的趙振皓，也加入鄭的線上讀書會，他笑說，身為讀書會一員，愈來愈激勵自己。2人的導師說，鄭廷穎的國中會考成績是3A2B，趙振皓是2A3B，他們透過線上讀書會的模式在學測取得好成績，成效非常驚人，可以考慮推薦給其他同學參考。