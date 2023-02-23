一名網友原本在餐廳打工遭上班族女友嫌棄，後來轉做全職外送員，月收最高超過10萬，某次他買5萬元名牌包給女友，換來臭罵一頓，後來他發現女友偷偷認識一名「小白臉帥弟」，女友還用他的卡買東西養對方，2人曖昧訊息曝光，他崩潰發文「送外送養女友，女友卻嫌我丟臉把我綠了」。

該網友在Dcard發文，他原本在餐廳打工，女友是上班族月薪45K，她後來感覺到壓力後先是兼職做超商店員，後來直接全職作外送員，每個月加獎金可以突破10萬，女友因為開銷重沒有多少存款，交往後期都是他支付開銷，女友也會用他的卡買化妝品、包包，某次他買了5萬元精品包做情人節禮物，女友卻嫌不是10萬元的，還罵他沒送花、不浪漫。

原PO後來某次偷翻女友手機，發現女友說想帶「上次酒吧認識的小白臉帥弟」去參加閨蜜聚會，女友還會該「帥弟」說要穿情侶裝，對方傳訊息「你每次都穿很辣欸，有點hold不住」，女友說「不辣怎麼吸引人，難過你每次都一直看我」，原PO後來才發現女友用他的卡買的東西，很多是買給對方的，讓他超級崩潰。

原PO說「我以為我多跑一點外送賺的比較多，女友就會輕鬆快樂一點，結果她是快樂了…跟別人一起快樂了」；其他網友留言「養個小白臉好像跟外送沒什麼關係，只是你女友破而已」、「這女的太爛了吧，拜託分手，太噁了」、「分手，名牌包記得要回來，然後把她最近刷卡紀錄列印出來，逐一討回」、「是還要聊什麼我就問，聊一三五陪你，二四六陪小白臉嗎」。