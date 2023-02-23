近年來肆虐全球的疫情，經研究指出，新冠肺炎患者出現續發性細菌感染，以肺炎鏈球菌為大宗，其中的威脅都超乎想像。小港醫院護理師周淑雅提到，肺炎鏈球菌潛伏在鼻腔中，當感冒或免疫力低時就容易被會入侵身體，其中菸癮者為高風險族群。

小港醫院護理師周淑雅提到，肺炎是連續34年以上名列台灣10大死因，常見肺炎有4種，社區性肺炎、院內肺炎、呼吸器相關性肺炎、醫療照護相關肺炎，另外，最常見5種致病菌，依序是肺炎鏈球菌、黴漿菌、肺炎披衣菌、肺炎克雷伯氏菌、流感嗜血桿菌。

她提到，肺炎鏈球菌潛伏在鼻腔中，當感冒或免疫力不佳時，便會入侵身體並侵襲器官引發相關併發症，最好治療方式就是接種疫苗。

周淑雅護理師說，包含慢性疾病者、肺病陽過者、出入飛沫傳染高風險場所及菸癮者因免疫力薄弱，容易被肺炎鏈球菌找上門，是高風險族群，因此她特別提到「香菸百害無一益」，建議癮君子戒掉抽菸習慣，若是需要可到戒菸門診諮詢，經專業評估治療，達到戒菸成效。

小港醫院護理師周淑雅說，大環境一直改變，面對病菌的預防要戒慎不恐懼，建立自身保護意識，逐步改善生活品質，相信身體漸漸能感受到變化。

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