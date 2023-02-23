花蓮府會關係緊張、對峙狀態，傳出花蓮議長張峻遭檢舉涉長期竊佔國有山坡地種植檳榔，昨遭法務部花蓮調查站約談。張峻今澄清說，從祖父時代完全是合法向當時的國有財產局承租，不料近年竟被縣政府列為山坡地超限使用，並被國產署撤銷租約，他認為政治操作明顯。

據悉檢調獲檢舉，張峻涉嫌占用國有地的種植檳榔園，位處花蓮縣光復鄉水廣段1657-0000、1721-0000。該地號土地權屬「財政部國有財產署」所有，編定分區為「山坡地保育區」，編定用地為「林業用地」。

據了解，這些檳榔樹都是張峻父親傳承下來的，張極力否認，是從自己開始種植。但檢調認為，這些「菁仔欉」檳榔樹土地為國有，種植這些檳榔樹，一般也頂多只能存活約10到12年就會死掉，且必須要不斷更換種植才行，司法正調查釐清中。

不過張峻解釋說，有關遭調查所指的地號，在祖父時代開始承租使用，一直到父親接手時也參加造林補助，豈料他繼承之後，該地號竟然被縣府列為山坡地超限使用，並通報國產署撤銷租約，因此他開始繳納占用補償金，期間也一直尋求農委會水土保持局和財政部國產署爭取變更編定，但「始終有一股力量施壓」，以致恢復合法承租的努力一直在原地打轉。

他認為，要打壓他一人，不惜牽扯無辜的鄰地農民一起檢舉占用國土，讓辛苦的農民既要農忙還要到法院協調，甚至讓他84歲的老父親和90多歲的鄰地老農也得會同調查局上山協助說明。張峻已經在臉書發文澄清，也強調一場簡單約談說明，卻被刻意帶風向操作。

該案由國有財產署北區分署確認佔用方式及土地面積後，多次協調包含張峻在內的10名佔用人返還土地未果，去年對張峻等10名佔用人提起民事訴訟，要求他們將佔用土地上的檳榔全部清除，並把土地騰空返還，目前還在法院民事庭審理中。

1名前任議員指出，張峻家裡種檳榔一事大家都知道，也知道有國產地承租官司問題，約談釐清應該是只是程序。