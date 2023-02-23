杉林溪園區種植的櫻花，包括粉紅椿寒櫻1000株、霧社櫻500株、緋寒櫻300株、及特殊品種的普賢象櫻大島櫻等，目前已經進入盛開期；數年前推動「櫻花河岸」計畫，在溪流沿岸種滿椿寒櫻，如今櫻花倒影在水面相映，美不勝收。

杉林溪櫻花盛開，將延續到3月上旬。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪自然教育中心館長江華章表示，全台灣獨一無二的「櫻花河岸」，仙氣十足的倒影美景，將持續盛開至3月上旬；園區還有數萬株鬱金香，園區處處奼紫嫣紅，令人目不暇給，3月10日前是觀賞櫻花的最佳時機，也可體驗杉林溪百花齊放的盛宴。

全台螢火蟲有60多種，近年來，杉林溪森林生態渡假園區，致力推展環境教育及生態保育，在嚴禁農藥及減少光害等措施，保護螢火蟲棲地，復育冬季稀有的螢火蟲「神木螢」；神木螢生態習性分布於台灣中高海拔山區，發生期11月至翌年3月，在5℃的低溫環境依然活躍。

杉林溪復育冬季稀有的螢火蟲「神木螢」。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪園區每年2月中下旬時，神木螢大量出現，從入夜開始在森林邊緣，神木螢的發光持續不閃爍，從森林底層草叢中緩緩升起，飄逸如黃綠色螢光絲帶，飛舞躍動於森林間，但活動時間不長，最活躍的時間在天黑後約1小時，超過夜間8點後愈來愈少，因此賞螢的時間要提早。

杉林溪園區從2月25日起，安排觀賞冬季螢火蟲導覽解說行程，讓遊客白天觀賞櫻花、夜間欣賞冬季稀有螢火蟲，且不另收費用，提供「加值不加價」服務，並呼籲遊客秉持愛牠就不要傷害牠原則，讓杉林溪冬季賞螢祕境，能達到生態資源永續經營目標。