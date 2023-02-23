55歲陳姓男子右前輪懸空卡路邊，機智霧峰警就地取材助車輪順利脫困。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

55歲陳姓男子日前晚間駕駛小客車行駛於霧峰區成功路段靠近民生路口，因天色昏暗未注意路邊高低差，導致車輛右前輪卡住懸空，無法脫困，因時間已晚，難以聯繫道路救援，於是報警求助，霧峰警分局員警到場後，憑藉多年累積的各項專業知識，就地取材助車輪順利脫困。

台中市政府警察局霧峰分局霧峰派出所巡佐施秉鑫、警員李培源於日前晚上9時50分許執行巡邏，接獲陳男電話報案，稱其自小客車車輪卡住無法脫困，拜託警方協助，員警獲報立即到場了解。陳男表示，因天色昏暗未注意路邊高低差，導致右前輪卡住懸空，該車輛為前輪驅動，所以車輛動彈不得，又因時間已晚難以聯繫道路救援，希望警方能幫忙協助脫困。

施秉鑫憑藉多年累積的各項專業知識，立刻到附近尋找磚頭、石板就地取材，並利用小型千斤頂輔助，將石板墊在車輪下，讓車輪得以找到支撐點，終於順利脫困，陳男看到車輛順利脫困也感到如釋重負，原本擔心夜已深找不到道路救援，所幸員警機智，靠自身累積的經驗協助民眾順利脫困。

霧峰警分局分局長陳祥麟表示，警方非常熱於為民服務，對於民眾的急難求助警方均能秉持同理心、苦民所苦，才能在每一次的任務中積極任事，順利完成民眾所託，即時解決民眾的困擾。