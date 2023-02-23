《悲情城市》為1989年由侯孝賢執導的台灣歷史電影，電影內容提及了228事件，適逢228紀念日即將到來，高雄市電影館特地在23日播放此片，電影館1樓也展示了當時劇組拍攝的道具等。除了高雄市長陳其邁到場觀賞外，賴清德副總統也特意南下高雄共同觀賞，一起凝視市代變遷的樣貌。

33年前由導演侯孝賢的《悲情城市》講述了228時期的悲情故事，此片也被譽為一生必看的電影；此次適逢228前夕，高雄市電影館特地以4K數位版重播這場巨作，除了陳其邁與賴清德出席外，首映會也邀請了高雄市228關懷協會與受難家屬、人權工作者們共同觀影。

「歷史雖然可以原諒，但不能被忘記」，陳其邁表示，228事件已歷經78年的時間，高雄市作為一個228事件非常重要與凝聚感情記憶的地方，能在這裡和解才能更有勇氣地繼續往前走。《悲情城市》從當年審查此電影的理由以「這部電影不值得一看」，到獲得國際大獎，33年後再回顧這部電影，台灣人一定會更有感觸，這33年來歷經了民主化的過程，也凝聚了國家的共識，此部電影具有相當的價值。

《悲情城市》為1989年由侯孝賢執導的台灣歷史電影，電影內容提及了228事件，適逢228紀念日即將到來，高雄市電影館特地在23日播放此片。（楊舒婷攝）

賴清德表示，228事件是台灣二戰後最悲慘的、重大的歷史事件，當時許多世代菁英都不見了，當時的台灣也無法跟國際一起推動民主化，對台灣的損失是難以估計的；在228事件當中，被抓、被捕、被殺的人，一生的悲慘或是家破人亡、妻離子散更是他們後代的陰影，其實有許多家屬也不得不出走海外。

賴清德提到，當時這些事情都是時代的禁忌，直到李登輝前總統開始重視、認錯、道歉、賠償與追查真相，以及還原228受刑人的名譽，再加上政黨輪替，台灣持續民主化，大家才有辦法走到今天。雖然1989年還不完全民主，但《悲情城市》可以挑戰禁忌、打破電影尺度，也違反了國語政策，讓這部電影在歷史上擁有崇高的地位。