北市一名蔡姓婦人，日前著急跑到內湖警分局內湖派出所報案，表示剛才與17歲女兒發生爭吵後，女兒沒帶手機就不告而別離家出走，蔡婦發現女兒離家不見，心急如焚四處尋找，但都不見蹤影，她擔心女兒的安全，所以趕緊請警方幫忙協尋。

員警林書銘與少女哥哥討論妹妹可能的去處，立即調閱沿路監視器畫面，最後在內湖路3段附近的便利超商發現離家少女身影，隨即通知哥哥到場確認無誤，員警發現少女身體顫抖，除安撫她的情緒，並請哥哥先將她帶回家，以免家人擔心。家屬對於警方積極協助尋回感謝不已。