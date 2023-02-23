近來發布的通膨與就業數據意外強勁，美國2月商業活動重返擴張，種種跡象令投資人擔心利率需要在更長時間裡保持較高的水準才能抑制住通膨。周二道瓊指數重挫近700點，標普500指數跌2.00%，那斯達克指數大跌2.50%。

周三聯準會發布1月31日至2月1日貨幣政策會議紀要，重申「央行決策官員認為有必要持續升息」，稱過去三個月取得的通膨數據顯示每個月價格上漲速度有所放緩，但需要更多證據證明在更廣泛的價格上取得進展，才能確信通膨正持續回落。此番說法凸顯出聯準會決策官員對通膨情勢仍然非常擔憂。

摩根大通市場策略師Marko Kolanovic表示，標普500指數近期內仍將持續面臨賣壓，在聯準會開始轉向降息前，美股恐怕都難以反彈，他並預估美股可能再跌5%，而波動較大的科技股恐將再跌10%。

向來站在「空」方的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson近來表示，他預期標普500指數可能重新測試去年10月中旬觸及的低點，甚至可能下看3,000點，但也看好在2024年可能完全收復失地，甚至可能突破先前創下的歷史高點（4,800點）。他表示，雖然聯準會勢必得大幅升息以抑制居高不下的通膨，最終可能導致企業獲利下滑，但這不是世界末日，「現在不是2008年，我們不會發生金融危機」。