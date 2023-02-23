桃市府教育局今在中壢南方莊園舉行111學年度第2學期校長會議，以「Raise ＆ Shine 教育優先，顧好下一代」為主軸進行專題報告、政策說明與教育專題研討，盼凝聚高國中小校長及幼兒園長推動校務共識。桃園市長張善政表示，8月起實施代理教師全年聘期，另規畫教育局高中科增設技職教育股，也針對不同學習階段推行普及化科普教育，提升教育品質。

桃市府教育局今舉行111學年度第2學期校長會議，以「Raise ＆ Shine 教育優先，顧好下一代」為主軸進行專題報告、政策說明與教育專題研討。（教育局提供／蔡明亘桃園傳真）

教育局表示，今校長會議約450人出席，會中也邀請桃園市級家長及教師團體與會，更請來財團法人台北市關懷台灣文教基金會董事長李濤演講「後COVID-19教育變革啟動」，讓教育夥伴們對教育新走向有更多交流機會，凝聚辦學共識與目標。

今校長會議約450人出席，會中也邀請桃園市級家長及教師團體與會。（教育局提供／蔡明亘桃園傳真）

張善政表示，桃園率6都之先，將自8月1日起實施市立國民中小學及公立幼兒園代理教師全年聘期，除保障代理教師權益外，也肯定代理教師在教學現場的用心付出，降低流動率，提升教育品質。另於教育局高中科規畫增設技職教育股，強化技職教育並接軌國際培育人才，並對小學到高中等不同階段，持續推動普及化科普教育。

桃園市長張善政上任後推行多項教育相關政策，全面照顧師生。（教育局提供／蔡明亘桃園傳真）

張善政說，市府透過「市府給力、公平照顧」的施政減輕家長負擔，自111學年度第2學期起，發放5歲免學費的公私立幼兒園大班教育助學金（補助學用品費用），市府補助每位幼兒園大班幼生一學年9000元，協助家長購置進入國小所需的學用品。另實施國中小學生免費營養午餐政策，上課日可享用免費午餐，保障安心就學，食材採用3章1Q原則確保品質，照顧學生健康。

張善政也在會議中頒發感謝狀予協助發放快篩試劑的學校，以及榮獲111年度教育部品德教育特色學校包括義興國小、廣興國小與同德國小。感謝教育夥伴們對各項政策的支持與努力，期勉各校的校長或園長，能共同攜手培養桃園學子帶著走的能力。

教育局長劉仲成表示，桃園教育政策方向為「數位科技、雙語國際、創新永續、人文友善」，要讓桃園教育未來充滿希望與活力，期許校長、園長及教育工作夥伴，能具備責任和使命感，運用專業能力治理學校，共創教育幸福。