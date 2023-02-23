陸軍東引指揮部步兵營驚傳一名士兵舉槍輕生，時間發生在今天早上7時許，所屬王姓上兵疑是感情因素想不開。陸軍司令部隨即派遣專案小組前往東引，已於下午1時抵達，由死者哥哥在場完成相驗，確切死因還有待調查。

據了解，該名王姓士兵本身是勝利據點的衛哨兵，期間擅自更換實彈彈匣，趁著哨長不注意連開4槍，當場倒臥血泊身亡；案發後，單位已立即封鎖現場，並通報東引警察所到場，現場遺留一把步槍。

指揮部對此深感遺憾並表示不捨，由於東北季風增強，往來東引和南竿的船隻受阻，家屬正等候搭機前往，高階幹部將全力協助辦理後事。另強調，往後將加強官兵心理諮商輔導，避免憾事重演。

警方指出，死者家屬對死因沒有任何意見，遺體預計交由海巡隊載到南竿成功山暫放，明日從南竿運回台灣本島，進行後續事宜。

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