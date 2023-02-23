香港信報報導，深證成指23日先漲後跌，盤中最多上漲63點，漲幅為0.53％，高見11,963點，盤中最多下跌70點，跌幅為0.59％，低見11,829點，最終收報11,884點，下跌15點，跌幅為0.13％，成交額為4,728.84億元。
滬深300指數23日收報4,103點，下跌3點，跌幅為0.08％。創業板指數23日收報2,457點，上漲5點，漲幅為0.23％。
各類股方面，電子資訊股跌逾2％。傳媒娛樂股跌逾1％。水泥、鋼鐵、電力、石油、化工股偏軟。房地產、煤炭、基本金屬、金融股持穩。
上證指數23日收跌3點，連跌兩日，滬深兩市成交額合計人民幣（下同）8,072億元。上證指數23日盤中最多上漲16點，漲幅為0.49％，高見3,307點後，在高位有獲利了結，盤中最多下跌15點，跌幅為0.48％，低見3,275點，終場收報3,287點，下跌3點，跌幅為0.11％，成交額為3,343.65億元。
香港信報報導，深證成指23日先漲後跌，盤中最多上漲63點，漲幅為0.53％，高見11,963點，盤中最多下跌70點，跌幅為0.59％，低見11,829點，最終收報11,884點，下跌15點，跌幅為0.13％，成交額為4,728.84億元。
滬深300指數23日收報4,103點，下跌3點，跌幅為0.08％。創業板指數23日收報2,457點，上漲5點，漲幅為0.23％。
各類股方面，電子資訊股跌逾2％。傳媒娛樂股跌逾1％。水泥、鋼鐵、電力、石油、化工股偏軟。房地產、煤炭、基本金屬、金融股持穩。
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