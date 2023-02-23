上證指數23日收跌3點，連跌兩日，滬深兩市成交額合計人民幣（下同）8,072億元。上證指數23日盤中最多上漲16點，漲幅為0.49％，高見3,307點後，在高位有獲利了結，盤中最多下跌15點，跌幅為0.48％，低見3,275點，終場收報3,287點，下跌3點，跌幅為0.11％，成交額為3,343.65億元。