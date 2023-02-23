隨著民進黨去年九合一大選大敗，農曆年後行政院長蘇下陳上，內閣也進行改組，對於近期國內詐騙事件頻傳，也發生嚴重缺蛋問題，數位發展部部長唐鳳、農業委員會主任委員陳吉仲留任被視為2024年大選未爆彈，對此，民進黨立委許智傑表示，詐騙問題屬於警政署業務，但會要求數發部提出更多防範作為，而缺蛋問題陳吉眾已經道歉。

外界質疑，近期詐騙案件激增，中央設立數位發展部卻無法達到有效阻擋假訊息或是詐騙案發生的效果，且在內閣改組後，唐鳳續任數位發展部部長，唐鳳恐將成為2024年大選的未爆彈。

對此，許智傑表示，數位發展部主要是針對網路資安，一般詐騙案件還是屬於警政署的業務，全世界都面臨越來越多的詐騙案件，他們會通盤要求數位發展部針對假消息做出更多防範作為，尤其輔導企業加強資安維護，提醒民眾遇到各種索取郵件、電話、轉帳資料等個資時都要再三查證，避免受騙上當。

至於嚴重的缺蛋問題，許智傑認為，陳吉仲已經道歉，蛋的產量因為禽流感等因素確實減少，美國、日本都面臨蛋價飆漲或買不到的狀況，台灣很努力找解方，政府會針對特定都會區缺蛋狀況動起來，希望盡快協助民眾度過蛋量不足的狀況。