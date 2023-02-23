大陸國務院聯防聯控機制23日記者會，有記者提問，近期中國疾控中心發布了大陸全國新冠病毒感染情況，報告顯示1例XBB.1.5和1例BQ.1為近期新增變異株病例。有何感染症狀、是否引發新一輪感染高峰？對此，中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞回應表示，專家研判分析認為，近期XBB.1.5引發中國新一輪規模流行的可能性較小。

常昭瑞指出，今年1月8日實施新冠病毒感染「乙類乙管」以來，通過監測已經發現了1例由輸入病例引起的本土關聯XBB.1.5病例，為核心密接人員。經詳細的流行病學調查、相關密接人員健康檢測及專家研判，沒有再發現續發病例。根據美國CDC網站數據顯示，2月12日至18日，XBB.1.5在美國流行株中的占比為第1位（約80.2％），同時在歐美的幾個國家流行毒株中占比較高，如加拿大（37.8％）、英國（32.9％）、德國（25.7％）。雖然XBB.1.5傳播力較強，但目前數據顯示，個體感染XBB.1.5後出現的症狀與其他Omicron毒株症狀相似，沒有發現其致病力增加。

目前，中國在新冠病毒變異株檢測中，如發現首次報告的（包括輸入和本土）、重點關注的國際流行毒株，都會進行感染個案調查、核心密接調查，並開展風險研判，一旦發現傳播力、致病力或毒力增強的新型變異株，及時按照相關方案採取措施。同時，中國剛剛經歷了疫情大流行，人群體內留存的中和抗體會在短期內提供免疫保護作用，專家研判分析認為，近期引發新一輪規模流行的可能性較小。