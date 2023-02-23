台東縣內缺乏小兒身心科專科醫師，縣府今年度以自籌財源補助台北榮民總醫院台東分院聘請小兒身心科醫師洪于詠，為縣民及兒童青少年提供醫療照護需求，已自2月份開始看診，門診時間為每星期一（不限年齡）、每星期二、三、四 （限18歲以下） 皆下午2時，民眾可多加利用。

台東縣過去一直沒有專任的小兒身心科醫師，只有少數派駐醫師，造成孩子就診不便，台東縣政府自籌財源補助台東榮民醫院聘請小兒身心科醫師洪于詠，自2月份起開始看診，除提供門診住院醫療服務之外，也配合學校或社區宣導，希望能提高民眾對小兒身心症的認知。

洪于詠表示，看診以來發現台東縣孩子多數是由社工或老師帶來，相較於高雄幾乎是家長親自帶孩子來看診，是台東縣與外縣市最大的不同點，推測應是台東縣隔代教養偏多，家長對於小兒身心問題逃避、不重視、認知不足等因素所造成，相形之下偏鄉地區社工及老師必須付出更大心力。

洪于詠說明，造成偏鄉親子角色無法發揮的原因有很多，而這群18歲以下的病患相對又比較弱勢，也有部分老一輩的人抗拒讓孩子看身心科，因此希望可以透過衛教宣導，讓大眾對兒童及青少年身心症狀有更多的了解。

衛生局長孫國平指出，身心科不同於一般科別有檢驗儀器提供數據作為病況參考，診療需仰賴多次會談及諮商，尤其兒童及青少年其看診複雜性、及看診時間更高於一般成年人，今年聘請到小兒身心科洪于詠醫師加入，可望提供台東未成年人的身心靈全面評估及照護。