許多人被觸碰時，身體可能會不由自主出現反應。一位直男表示，近日1位好兄弟對他發情，多次觸摸他的身體，甚至他的下體起反應時，好兄弟還直接摸上來，雖然他當下直接把對方推開，但如今還是不知道如何面對這種狀況。有過來人則透露，曾經他也跟原PO一樣混亂，不過還是決定和朋友一起探索人體奧妙，之後各自交了女友，兩人到現在都還是好朋友。

原PO在Dcard發文表示，他對男生從來就沒有興趣，不過最近一位同樣喜歡女生的好兄弟，開始會把他當成發情對象毛手毛腳，「結果我不知道為什麼就起反應了」，沒想到好兄弟沒停手還繼續摸，甚至還動手擺弄他的小兄弟，雖然原PO馬上推開對方，「但我到現在心裡還是麻麻的，都不知道要怎麼面對我朋友…」。

對此，許多網友紛紛回應，「恭喜你從櫃子裡走出來了」、「我看你描述得蠻喜歡的」、「害羞跟討厭的推開要分清楚餒」，還有過來人分享，「跟你有類似經歷，當下也是有點不知如何是好，生理舒服心理混亂，之後想想覺得還好，所以第2次就跟他玩到底，後面陸續還加入其他人，大家後來也都各自交女友，現在一樣好朋友。你如果事後想想覺得不妥就找他聊聊，輕鬆但正式的講清楚那條界線，有些事講開比悶著好，對你對他都是」。

也有不少人說明男性生理反應和心裡所想不一定相同，「認真回覆一下，不管是急診性侵檢驗或是法庭上法醫專家證詞，都一直有強調一點，就是男性的勃起跟射精，是不能當作是否為合意性行為的證據，因為在焦慮與薦椎反射下，男性即便不情願，在肛門、腸道、外生殖器等物理刺激下，還是可能會產生非自主性的勃起和射精，所以原PO可以不用緊張或疑惑」、「生理反應出現不代表你心理是接受這件事，他這樣等於是性騷擾，希望你跟他好好說明白，不要不尊重你的意願就亂觸碰私密處，啊如果你是能接受的，那當我沒說」。

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