嘉義縣水上鄉昨發生一起肇事逃逸死亡車禍，王姓男子駕車行經水上鄉柳鄉村柳子林200號之7前路口時，撞到騎機車的蔡姓男子，王男竟未下車查看就直接落跑，警方2小時後將他拘提到案，王男卻聲稱有急事趕著處理才未留下善後，還說忙完回來人已經不在了，說法讓人存疑，警方昨依過失致死等罪嫌將王男移送嘉義地檢署，檢方複訊後諭令3萬元交保。

嘉義縣水上鄉昨發生一起肇事逃逸死亡車禍，警方從沿路路口監視器找到撞死人的車主。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

水上分局表示，昨下午3時45分，柳鄉村柳子林200號之7前路口發生汽車與機車交通事故，肇事自小客車撞人後逃逸，30歲蔡姓機車騎士雖有戴安全帽，但頭部撞擊嚴重，送台中榮總嘉義醫院急救無效，事後警方調閱沿路監視器過濾分析，查出1輛銀色賓士休旅車涉嫌重大，傍晚6點在嘉義市區拘獲王姓車主到案，他才坦承撞到人。

嘉義縣水上鄉昨發生一起肇事逃逸死亡車禍，警方從沿路路口監視器找到撞死人的車主。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

檢警調查，事故現場的機車刮地痕跡逾40公尺，死者蔡男被撞飛到數十公尺遠的電線桿旁，顯見撞擊力道相當強大，甚至達成蔡男頭部凹陷變形、額頭撕裂傷、身體多處擦挫傷，到院前就無呼吸心跳。

肇事王男酒測值為零，辯稱事故發生後因急著要到工作地點處理事情，才沒有留在現場，還說等他事情處理完回到現場，機車騎士已經不在了，全案依涉嫌過失致死及肇事逃逸罪嫌移送法辦。

警方今天依過失致死、肇事逃逸罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方下午複訊後，諭令以新台幣3萬元交保。