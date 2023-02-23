立積2022年營收34.29億元、年減少35.5%；全年淨利為5.5億元、年減少88.17%；每股淨利為0.62元。平均毛利率為31%、年成長約2百分點；營業利益率為-1%、年減少11個百分點。

以2023年來說，黃智杰表示，立積希望營運可以相較去年有微幅成長。價格壓力上，以全球來說，今年應該還好，但因為大陸運營商對FEM需求大幅下降，故大陸市場的價格壓力存在，此外，在投片量上，沒有明顯的變化，主要還是要觀察下半年的需求狀況。

WiFi產品規格持續提升，黃智杰表示，2022年立積WiFi6產品比重已經從4成增加到5成，今年會繼續提升，也是主要WiFi產品的戰場，現階段WiFi6E也正式進入出貨，對海外標案會有絕對的助益；至於WiFi7進度來說，產品已經Ready，進入送樣客戶且持續認證中，以美廠平台領先，尚未開始貢獻營收，立積將持續開發更高功率、效率的產品。

立積的WiFi FEM已導入中系各大手機品牌業者，黃智杰表示，2022年手機產品佔比約10%，目前看到今年大陸手機市場恐衰退達2位數，上半年業者多持續位於消化庫存階段，看法較悲觀，目前還沒看到比較好轉的狀況，預計今年大陸智慧機WiFi6E的成長不會太多，搭載率應該和2022年差不多，WiFi7手機部分則已經完成開發，獲得其中一家客戶認證，其他業者也已經進入收尾階段；長期來說，立積在手機領域還是以20%市占率為目標。

車用領域上，立積在車用領域分為車內和車外，車內包括防盜、後座嬰兒、駕駛呼吸心跳，車外則為盲點、停車偵測，立積未來將持續投入車用領域研發並進行市場拓展。