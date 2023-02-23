新北市政府高灘地工程管理處在三重新北大都會公園規劃的樂活農園，是許多新北市民所嚮往的農耕空間，為了讓更多民眾有體驗的機會，高灘處每2年重新開放登記抽籤一次；這次2023年度的耕位抽籤作業已經完成，從超過千名的報名者中抽出正取359人、備取100人，詳細中籤名單並已在高灘處官網公布。

「樂活農園」的報名人數逐次增加，今年的抽籤人數相較於以往增加約300人，共有超過千名的報名者爭搶359的名額，17日下午2時在高灘處公開抽籤。

高灘處表示，在秉持公平、公正、公開的原則，在參與市民的見證下，共抽出正取者以及備取100人的名單，有中籤後續簽約及繳費等事宜，將以郵寄掛號通知中籤的市民。

高灘處長張修銘表示，樂活農園讓喜歡農作的市民，有機會在都市裡體驗農趣，以及辛苦耕種後收成的成就感，同時也能認識同好農友。此外現場也規畫了完善便利的耕位環境，有方便的取水渠道，保全巡邏，農耕用具收納空間、帳篷休息區等，讓來耕種的市民，都能安心享受田園樂趣。

張修銘也提到，這個樂活農園是在都會區中，難得的農園綠地空間，除了讓新北市民在都市叢林中，也能體驗農作樂趣，更讓新北河濱公園活化多元利用。