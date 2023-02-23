台灣被稱「行人地獄」，近年每年交通事故死亡三千人，遠高於鄰國日本；降低交通事故死亡率被交通部長王國材列為政策目標。交通部今日公布最新統計數據，2021年道路交通死亡事故2962人，逼近三千人大關，不過交通部也首度「扣除自然死人數」，讓數字變成2693人。是否有美化數字之嫌？王國材表示，就是接軌國際，「死亡人數沒有甚麼好美化的。」

交通部今日召開道安說明會，道路交通安全督導委員會執行秘書黃運貴表示，根據統計，去年一月至十一月道路交通事故件數，死亡及受傷均比前一年同期增加。其中交通事故33萬8375件，造成2812人死亡、44萬9718人受傷，比2021年同期增加交通事故1萬7036件、增加5.3％；增加138人死亡、增加5.2％；增加2萬2443人受傷、增加5.3％。

當前最主要死亡族群是機車及高齡者，機車占全體死亡人數六成四、高齡者約占四成一，根據統計2022年一至十一月機事故死亡人數1786人，比2021年同期增加152人、9.3％；高齡者死亡人數1151人，較2021年同期增加125人、12.2％；酒駕防制略有成效，死亡人數252人，比2021年同期減少32人、11.3％。

進一步解讀，機車事故死亡與2021年同期比較，以成年人及高齡者二個年齡層最多，成年人增加68人，高齡者增加91人，但每十萬人則以高齡者死亡15.96人、年輕人死亡12.77人較高。

為何要扣除自然死？交通部說明，2019年之前，道路交通安全事故統計採計二十四小時內死亡人數，為了與國際接軌，改採計三十日內死亡人數，但並未扣除自然死人數。交通部參考其他國家作法，包括美國、英國、紐澳、加拿大、德國、法國等歐美主要國家，都會扣除自然死亡人數，因此未來我國也將扣除自然死，才能更真實呈現數據。

處理流程上，年度結束後隔年七月，衛福部公布國人十大死因，交通部會申請借接，彙整年度交通事故死亡人數。

不過有媒體質疑，既然知道歐美主要國家就已經扣掉自然死，為何交通部之前不做，現在才做？是為了美化數據嗎？黃運貴表示，2019年就已經請專家學者討論是否扣掉自然死，當時是沒有共識，且想說料敵從嚴，加上衛福部一年也只有一次數據，因此沒有扣掉自然死。

王國材表示，未來發布資料還是兩條線，有扣掉自然死跟沒扣掉都會公布。他表示，道安問題就是面對並解決它，沒有甚麼好美化的，最終目標是沒有死亡，我們還是很嚴肅。