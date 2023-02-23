前行政院發言人陳宗彥遭爆10年前接受業者性招待涉貪，當時台南地檢署以查無犯罪嫌疑簽結，外界質疑包庇吃案，法務部長蔡清祥面對立法院即將開議，朝野立委的猛烈質詢，表示將「直球對決」。據了解，負責調查的高檢署主任檢察官賴哲雄23日在辦公室整理資料，對於媒體詢問是否著手撰寫陳宗彥案調查報告，賴不願說明。

當年分案時的南檢檢察長費玲玲日前說，案件簽結時，她早已離開南檢，「何來高層施壓，縱放或吃案之可能。」另案件簽結時的南檢檢察長張文政，現為高檢署主任檢察官，他因已70歲，將於下月中旬退休。

南檢2011年間偵辦南市某派出所邱姓所長涉貪案，監聽邱男及酒店業者「豆哥」王孝瑋，意外發現陳宗彥接受性招待，2014年4月14日簽請另分他案追查陳宗彥涉貪，翌日檢察長核章分案偵辦。

2014年9月，承辦檢察官林仲斌調升主任檢察官，案件由同為檢察官的妻子接手偵辦；2015年5月14日張文政接替費玲玲擔任南檢檢察長；2015年8月31日檢察官報請簽結陳宗彥案。2015年9月2日張文政核章歸檔。

但立委爆料陳宗彥案簽結疑遭吃案後，法務部責成高檢署調查，高檢署簽分「調字案」指派主任檢察官賴哲雄查明，賴18日南下與台南高分檢組成調查小組赴南檢調取卷證影本，另南檢也已分他案重啟調查陳宗彥案。

由於立法院開議在即，朝野立委將針對陳宗彥案質詢法務部長蔡清祥，蔡清祥昨天才表示將「直球對決」，負責調查的賴哲雄今天就在辦公室內忙著以電腦整理資料，跡象顯示高檢署調查報告可望即將出爐。