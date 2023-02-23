知名實況主丁特本名薛弘偉，指稱遊戲橘子公司手機遊戲《天堂M》製作「紫布」的成功機率遠低於官方公告，害他花費414萬1200元購買藍鑽代幣，並直播公開製作過程，製作475次卻只有11個「紫布」，起訴遊戲橘子公司並求償2070萬，士林地院開庭，遊戲橘子訴訟代理人，否認提供錯誤訊息，對於是否在官網公布製作成功的機率，將與遊戲橘子公司商量後，再具狀呈報。

遊戲橘子訴訟代理人稱，丁特購買的「藍鑽」，再經過材料藥水，製作成「紫布」早在2019年的見面會，並沒有說製造機率，僅稱台、韓兩地的《天堂M》機率相同。律師稱，遊戲橘子僅是台灣代理商，無法決定成功機率，韓國總公司會因地制宜，調整成功機率。

但丁特訴訟代理人認為，台灣玩家要自行到韓版網站上查詢，得到10％成功機率的資訊，再測試前丁特與玩家討論，確信有10％機率，才會花費台幣240萬台幣購買代幣藍鑽測試，若依機率應該會有47到48個，但實際只獲11個，因而提告主張，遊戲橘子提供錯誤的訊息，讓玩家去消費，並受有損害，因而求償414萬的5倍，作為懲罰性賠款，共2070萬餘元。

丁特庭後表示，遊戲橘子宣稱玩家有能力去查詢機率，其實，遊戲橘子從來沒有公布成功機率，一再挑戰玩家智商，出包了才改口說台、韓兩版的機率不一樣。依遊戲橘子不要臉、低智商的行為，他絕對不會和解，一定要讓遊戲橘子受到懲罰，不讓遊戲橘子繼續迫害手無寸鐵的玩家「我要站在最前面把遊戲橘子打倒。」