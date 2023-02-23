靜宜捐款總額將透過天主教NGO組織「台灣明愛文教基金會」救助當地最弱勢的災民度過難關與災後重建。（靜宜大學提供）

靜宜校方也於校園設置「LOVE HOUSE」，讓師生掛上寫滿祝福的祈福卡片。（靜宜大學提供）

靜宜學生不僅捐款也寫下祈福小卡，希望拋磚引玉讓更多人關心需要協助的人們。（靜宜大學提供）

靜宜學生不僅捐款也寫下祈福小卡，希望拋磚引玉讓更多人關心需要協助的人們。（靜宜大學提供）

土耳其和敘利亞的邊境發生百年強震，靜宜師生獻愛心祈福捐款，以實際行動聲援受苦災民。（靜宜大學提供）

土耳其和敘利亞的邊境發生百年強震，靜宜師生獻愛心祈福捐款，以實際行動聲援受苦災民！校方也於校園設置「LOVE HOUSE」，讓師生掛上寫滿祝福的祈福卡片。靜宜校長林思伶表示，捐款總額將透過天主教NGO組織「台灣明愛文教基金會」救助當地最弱勢的災民度過難關與災後重建。

由靜宜大學宗輔室、秘書處等單位聯合舉辦的祈福活動，許多師生不僅在祈福卡片寫滿祝福，同時慷慨捐款，以實際行動幫助土耳其及敘利亞災民重建家園，這項活動將持續至3月8日止。

林思伶說，在地球的另一端發生天然災害，全世界立刻總動員，同心合力獻上正向意念及能量！靜宜是天主教學校，以培育正義、和平跟慈善的學生為宗旨，對於鄰國有難立即付諸行動，師長也藉此以身作則為災區盡份心力，成為學生的生活榜樣及生命典範，並傳達最內在的人類普世合一正向力量。

林思伶指出，在土耳其天主教會協助的對象，是當地最弱勢族群，更需要遠在台灣的我們，以實際行動來聲援及關懷響應；希望透過活動，天主聽到我們的祈禱，讓土耳其及敘利亞所有災民，都能夠獲得心理安慰及適當救援與幫助！

靜宜大學校牧楊安仁神父則表示，台灣曾經歷921地震更感同深受！他引用聖經瑪竇福音第七章第12節中耶穌說「凡你們願意人給你們做的，你們也要照樣給人做。」以此勉勵大家在天主的愛內，踴躍行善。活動中很多學生不僅捐款也寫下祈福小卡，希望拋磚引玉讓更多人關心需要協助的人們。

參與的學生在祈福卡片寫上「祈求天主保佑土耳其平安，能重建幸福家園！雖然處在不同國度，在台灣的我們會一直為你們加油」；「願災區人們得到心靈安慰，早日走出傷痛」等祝福。師生也紛紛捐款，透過點滴匯聚，協助災民度過難關、重建家園。