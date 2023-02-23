為提升農民農保及農民職災保險保障，行政院於今天核定，2月8日總統公布修正「農民健康保險條例」部分條文，有關調高農保月投保金額、提高生育給付及喪葬津貼之修正條文，從2月10日生效，以喪葬津貼為例，2月10日死亡的農民可領到30萬6000元，較原本的15萬3000元大幅提升，生育給付則從2萬400元提升至6萬1200元。

農委會表示，為配合保險人資訊系統調整及相關子法訂定，本次農保條例修正將分3階段施行，攸關農民給付權益，經行政院核定2月10日施行，2月10日起，農保月投保金額調高一倍為2萬400元，2月10日以後死亡被保險人，農保喪葬津貼因此加倍，由15萬3000元增加為30萬6000元；農保生育給付標準由2個月修正為3個月，被保險人或其配偶2月10日以後分娩或早產，生育給付金額由2萬400元提高三倍為6萬1200元。

農委會進一步說明，該會修正相關法規，將農民職災保險月投保金額併同調高為2萬400元，農民職災保險的傷病給付及喪葬津貼亦將連動調高，農民2月10日以後發生職災事故，農民職災保險的傷病給付增加一倍為每日476元；農民職災保險喪葬津貼也由30萬6000元加倍為61萬2000元。

至於農保條例第7條有關放寬全部自有農地釋出得以繼續加保規定，須就農民將全部自有農地釋出，得以繼續加保之資格條件增訂子法，考量法制作業期程，經行政院核定，將在6月1日施行；新申請參加農保者，視為一併申請參加農民職災保險規定，則在今年12月1日施行。

農委會強調，農民因月投保金額提高後，所增加的農保保險費將由政府負擔，農民農保保險費維持每月78元；所增加的農民職災保險保費，也由中央政府負擔3年，農民職災保險費維持每月15元。