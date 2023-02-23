永豐銀行今（2023）年度校園徵才活動正式起跑，預計3月起於臺灣大學、政治大學、清華大學及成功大學等9所大專院校舉辦校園徵才博覽會及招募說明會，號召具有優秀學術背景、卓越領導才能、團隊協作能力及宏觀創新思維的人才。

永豐銀行表示，為培植海內外經營管理梯隊及金融專才，即日起廣邀國內、外各大專院校畢業生加入永豐銀行策略人才計畫。以銀行經營的八大領域延伸至四大專業，同步招募儲備幹部（MA） 及擁有金融科技力的專業人才（PA） ；MA或PA的培訓方式皆採定崗訓練、輪調磨練與跨域淬鍊12至15個月完整培訓規劃。

永豐銀行表示，優秀人才是企業永續發展重要的根基，因此永豐銀行積極致力於人才培育，期待善盡企業社會責任，引領國內金融市場，給予優秀青年學子更寬廣的學習舞台。

永豐銀行今年將招募二大類策略人才，MA為碩士以上畢業為主，PA則鎖定國內、外學士，不限科系，凡是TOEIC成績800分以上、工作經驗2年以內者，皆符合報名資格。MA依個人志願選擇法人金融、零售金融、財富金融、數位金融、資本市場、風險管理、資訊科技及營運管理等八大領域，透過15個月培訓及輪調機制，建立宏觀全局的高度視野；PA則著重行銷企劃、數位規劃、資訊專才與數據分析四大專業，進行為期一年的金融專業能力培養。

除全台9所大專院校的校園博覽會及說明會外，永豐銀行表示，將於3月17日在永豐金控中崙大樓舉辦策略人才招募說明會。當日將邀請八大領域處部主管及歷屆策略人才學長姐親臨現場直接與新鮮人面對面交流並提供第一手金融行業動態。