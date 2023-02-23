大陸官方微信公眾號「國防部發布」消息，大陸國防部新聞發言人譚克非大校23日下午主持例行記者會，有記者記者提問，近日美白宮官員稱，中國偵察氣球是對美主權領空的嚴重侵犯。美國防部官員則稱，美國仍面臨中國「步步緊逼的挑戰」。中國正在運用經濟、外交、軍事和技術力量，試圖成為世界上最具影響力的大國。對此，譚克非回應，中華民族是激揚正氣、伸張正義、篤行正道的民族，《滿江紅》《正氣歌》就是這種昂揚精神的生動體現。這與那些在紙牌屋裡密謀操控權力遊戲的人有著本質不同。

譚克非指出，中方堅決反對美方個別人罔顧事實、發表不負責任的言論。對世界和地區安全穩定構成挑戰性、現實性威脅的，恰恰是一些國家唯我獨尊的錯誤世界觀和你輸我贏的狹隘安全觀。中華民族擁有和平發展、兼濟天下的稟賦與情懷，是激揚正氣、伸張正義、篤行正道的民族，《滿江紅》《正氣歌》就是這種昂揚精神的生動體現。這與那些在紙牌屋裡密謀操控權力遊戲的人有著本質不同。

譚克非稱，長期以來，中方積極承擔國際責任義務，堅定維護世界和平穩定，既不在全球炫耀武力搞軍事行動，也沒有給其他國家帶去戰亂動盪。歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是踐行全球安全倡議、服務構建人類命運共同體的堅定力量。

正如《聯合國憲章》序言所說，為了避免後世再遭戰禍，我們必須「力行容恕，彼此以善鄰之道，和睦相處」。希望那些固守冷戰零和思維的人多看看《憲章》、多聽聽國際社會的呼聲，糾正錯誤對華認知，少說危言聳聽的話。