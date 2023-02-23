台中一名李姓前空姐與楊姓丈夫及公婆不睦，前年3月中趁老公熟睡之際，往對方身上澆汽油，楊男驚醒爆發衝突，李女竟直接點火引燃，夫妻都遭火噬，楊男住院1個半月後傷重過世，法院一審判李女15年徒刑，她上訴堅稱只是嚇對方，沒有殺人故意，法院二審維持原判決，仍可上訴。

據悉，李姓女子與丈夫均有精神科就診病史，兩者情緒控管能力不佳，李女、丈夫及其公婆均曾聲請保護令互控家暴；此外，李女於2021年3月7日曾於臉書社團中爆料，指稱婆婆會家暴，不僅咬她的手臂，不開心時更會朝她潑辣椒油，並於9日赴警局向婆婆提告公然侮辱。

李女向婆婆提告該日晚間，則於個人臉書上讚揚丈夫十分疼愛她，向好友炫耀嫁到一個好老公，並且愛稱兩人是「可遇不可求的靈魂伴侶」；未料，發完文35小時，李女即在住處朝丈夫淋灑汽油，並點火，情緒反覆。

縱火案發生時，李女的丈夫向警消指稱，當時他在睡夢中突然被妻子叫醒，李女要求他下跪道歉，他睡眼惺忪之際便照做，沒想到他才剛跪下李女就朝他潑汽油；而李女則指稱，當時她在房中燃燒物品，是因為丈夫潑汽油才致起火燃燒。

警方查出2021年3月11日，李女不滿楊男騙她，謊稱將警局內家暴錄影檔案刪除，清晨5時50分獨自出門到加油站買汽油裝滿寶特瓶後返家，一進門就將汽油潑灑在床上熟睡的楊男全身；楊男驚醒，2人爆發爭執，李女拿打火機多次點火，導致老公全身起火，自己也遭燒傷。楊男全身80％2至3度灼傷，住院後仍傷重不治。李女全身45％2至3度燒燙傷。

台中地院根據加油站員工證詞、加油站、電梯監視器畫面、火災原因調查書、相驗報告等證據，認定李女涉嫌家暴殺人，判15年，但李姓女子不服上訴，台中高分院審理後，認為李姓女子有殺人不確定故意，仍判15年。