金管會解除「限空令」！證券期貨局今（23日）宣布調整4大救市措施，包括最低融券保證金成數、每日盤中借券賣出委託數量及當日收盤價跌幅達3.5%，次一交易日不得低於前一交易日收盤價放空等，即日起停止適用。

金管會表示，鑒於近期國內外股市已逐步回穩，國際市場不確定性因素亦趨於緩和，經審慎評估後決定採行下列措施：

一、調整回復每日盤中借券賣出委託數量：每日盤中借券賣出委託數量，原111年10月12日起，不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之10%；改自112年2月24日起調整回復為30%。

二、調整回復最低融券保證金成數：上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數，由原111年10月12日起之120%，改自112年2月24日起調整回復為90%。

三、取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空之措施：本會前宣布自111年10月21日起，投資人融券賣出或向證交所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市(櫃)股票及臺灣存託憑證，該有價證券之當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，惟次一交易日之收盤價跌幅仍達3.5%以上，則持續進行價格限制措施。上開措施自即日起停止適用。

四、取消放寬抵繳信用交易應補繳差額擔保品範圍之措施：本會前宣布自111年7月15日起，投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。上開措施自112年2月24日起停止適用。

五、金管會持續關注國際政經情勢發展及證券市場交易狀況，倘股市發生非理性波動情事，將適時審慎評估及應變。