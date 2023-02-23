玉山金控長期關注生物多樣性議題，連續4年與國立自然科學博物館共同舉辦北極熊日系列活動，響應國際北極熊日。本次特別邀請環保署認證的環境教育專家走入校園，擔任北極熊環境教育講座講師，共舉辦10場次，近800人熱情參與，並將於2月27日在科博館開放1場講座，期望透過教育推廣，讓民眾瞭解北極熊面臨的生存困境、極端氣候造成人類生活的影響，進而培養友善環境的意識並能落實減緩全球暖化行動。

根據科學家研究，由於受到氣候暖化影響，自1979年起每十年就會有13％的海冰消失，導致北極熊的棲地逐漸減少，生存備受威脅，因此北極熊國際組織（Polar Bears International）將每年的2月27日訂為「國際北極熊日」，以喚起大家對北極熊相關議題的重視。

玉山自2020年起投入北極熊保育計畫，此次與科博館共同推動三大系列活動，分別為「北極熊環境教育講座」、「北極熊生態景窗創作甄選及展示活動」、「繪本研習」，透過以北極熊為主題的環境教育課程，讓民眾意識到守護環境與生態保育的重要性。

以本次環境教育講座為例，於2月18日安排玉山黃金種子計畫學校—台中市烏日國小學校40位師生與玉山志工一同參加，內容包含全球暖化議題及導讀《北極熊搶救家園》繪本，以生動活潑的方式，讓孩子們認識北極熊的生活習性並思考環境與氣候變遷對北極熊及人類的影響。

北極熊生態景窗創作甄選及展示活動，藉由紙箱等回收材料製作生態景窗創作的過程，思考北極熊的生活環境與生存處境，並找出日常生活中節能減碳的方法，本次經由公開徵選集結105件作品，評選出7件優選獎及3件人氣獎，獲獎作品自即日起至2月28日於科博館綜合服務中心展出，歡迎有興趣的民眾前往欣賞；繪本研習則以北極熊為主題製作繪本，聚焦如何以行動減緩全球暖化的現象。

玉山長期致力於環境永續及生態發展，以實際行動響應聯合國永續發展目標SDG13氣候行動、SDG 14海洋生態、SDG 15陸地生態，包括加入TNFD工作小組、領先冋業發布氣候暨自然環境報告書、與臺灣大學合作推動十年樹木百年樹人-玉山臺大ESG百年計畫、信義鄉小米復育、美麗臺灣 smile玉山—環保清掃與淨灘活動、支持海龜、臺灣黑熊、北極熊、蝴蝶等瀕危物種保育等，期望發揮企業影響力，號召員工及顧客用行動落實環境保護，為美麗的臺灣與永續的地球盡一份心力。