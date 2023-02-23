桃園高中數理專長班郭彥謙衝出創校首位滿級分。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園高中數理專長班郭彥謙，高一首次段考考出校排第一名佳績後，就立志要以繁星推甄為目標，3年維持校排1％，隨著大考將近，更是每天放學直衝桃園市立圖書館新總館，大讚1樓自習室隔音效果非常好，助他衝出滿級分，這也是桃高創校以來首位學測滿級分生，師長都很振奮，認為是對學校貫徹新課綱的一大肯定。

桃園高中郭彥謙今年大學學測考出國英數A自60級分的滿級分亮眼成績，就讀數理專長班的郭彥謙，高一第一次段考考出校排第一名後，就下定決心要以繁星推甄為目標。他說，學習無捷徑，每天上課專心聽講，當下解決問題，回家後確實複習，是他保持校排1％的祕訣。

郭彥謙最擅長物理，喜歡思考及新事物，平時紓壓就是打排球與桌遊。郭彥謙特別分享去年底開幕式營運的桃園市立圖書館新總館是他的「祕密武器」，因1樓自習室隔音效果非常好，新館落成後到學測前，他每天放學後直衝圖書新總館自習室複習，對衝出60滿級分幫助很大。

郭彥謙以台大電機系為目標，希望如願以償，他也非常感謝爸媽及學校師長的支持與關懷，接下來仍會按照學校的節奏，維持良好的學習習慣與態度，踏實地完成高三下學期的課程。

桃高教務主任鄭齡憶說，桃園高中不曾有學生滿級分，最高為73級分，去年新課綱第一屆開始採計4科，最高是58分，創校以來首位學測滿級分生誕生，師長都很振奮鼓舞，是校方落實與貫徹新課綱的驗證，樂見在新課綱調整後，桃高生也能表現卓越，對學校是一大肯定，未來也會持續協助學生發揮所長、實踐理想。