陳昌偉今天表示，受到2021年下半年的缺料緊張影響，2022年首季公司庫存創高達509億元，緯穎看到拐點開始踩煞車，緊接而來是後疫情的停滯性通膨，但緯穎所處的產業需求不減反增。去年緯穎財報的存貨呈季減，而營收季增。存貨周轉天數由首季的90天降至年底的55天。第四季短期借款再次歸零，同時也由年初的淨借款轉為年底淨現金的195億元，因而也取銷發行GDR的計畫。

因應產業長期成長及客戶需求，緯穎為充實營運資金及擴增產能，昨天董事會通過對美國子公司 Wiwynn International Corporation 增資美金4億元、馬來西亞子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN.BHD. 增資5,000萬美元。其中，馬來西亞5000萬美元的增資主要是用於工廠建置，馬來西亞是緯穎亞太出貨的據點，工廠主要是主機板製造和組裝，將蓋2棟廠房，今年6月開始投產；PCBA製造廠預估明年下半年完工，落實長期分散生產據點。至於美國4億美元增資案，複製去年成功經驗。

陳昌偉也表示，ChatGPT是手機以來，另一個以自己喜歡的方式和科技互動，背後是AI人工智慧的運算，伺服器要更多的電源，散熱、網路及記憶體產品都有涉及。緯穎的產品有5成是和AI相關。由於CPU的種類愈來愈多元化，和散熱的技術一樣，緯穎也和不同世代的產品，以及CPU的廠商合作。

至於O-RAN部分，緯穎也會在今年的MWC展出自有品牌產品，私有網路的邊緣運算正蓬勃發展。緯穎身為O-RAN ALLIANCE（O-RAN聯盟）成員，緯穎除將參與聯盟論壇，也將端出最新採用第四代Intel Xeon可擴充處理器平台的高效能運算伺服器暨解決方案，並可導入於工廠、商場、體育場及車站等全網域應用。