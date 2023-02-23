大陸官方微信公眾號「國防部發布」消息，大陸國防部新聞發言人譚克非大校23日下午主持例行記者會，有記者提問，美國中情局局長近期稱，中方已命令解放軍為2027年前攻台做好準備。而美國防部印太事務助理部長在國會聽證會上稱，確信2030年前中國大陸不會對台灣有重大侵犯。美國空軍參謀長稱，不認為中國大陸入侵台灣是迫在眉睫的或不可避免的事情。對此譚克非回應，解放軍以行動說話，堅決挫敗台獨分裂行徑和外部勢力干涉。

譚克非指出，已注意到，美方時常發表這種自相矛盾的言論。想強調的是，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，不容任何外來干涉。無論美方說什麼，都改變不了中國統一進程，動搖不了我們捍衛國家統一和領土完整的決心意志。

「凡今之人，莫如兄弟。」兩岸同胞是一家人。大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。但如果民進黨當局執迷不悟，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，一味推高兩岸對立對抗，甚至不惜將台灣同胞置於危難境地，中國人民解放軍將以行動說話，採取必要措施堅決挫敗任何台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。