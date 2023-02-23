新竹科學園區交通問題為民眾關心議題，為建立共識、解決交通問題，台灣科學工業園區科學工業同業公會23日下午舉辦園、縣、市共好高峰會，邀請竹科管理局長王永壯、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦等人與會，針對交通議題提出建議。楊文科提出爭取桃竹竹苗園區通勤月票、王永壯希望園區公司每周1天居家上班。

此次4方高峰會談聚焦園區交通議題，楊文科指出，竹竹苗園區將透過AI大數據來管控交通，竹縣府全力配合。其次，將全力爭取竹竹苗園區通勤月票。另外，為了園區上下班通勤方便，決議共同推動園區巡迴巴士，讓竹竹苗的園區員工都能方便上下班。

台灣科學工業園區科學工業同業公會則期望推動彈性上班，紓解竹科尖峰時間交通壅塞問題。王永壯表示，交通一直是園區滿意度最低的一項，園區目前有25間公司、2萬多名員工是採彈性上班，而在疫情期間園區交通順暢，交通量也減少25％，他因此提出希望園區公司每周1天居家上班，對園區交通會很有幫助。

楊文科指出，四方高峰會談的確對區域發展有很大幫助，整體路網包含新竹市、新竹縣、苗栗縣、園區所在，如何一通百通，大家都有共識。會中也決議今年高峰會將3個月舉辦1次，並追蹤上次討論議題，下次預計6月於苗栗縣舉辦，接續9月在新竹縣舉辦、12月在新竹市登場。

鍾東錦指出，他也深受竹竹苗交通問題所苦，認同楊文科提出一通百通的看法。高虹安表示，她相信集合園區、3縣市政府共商交通問題，可以用更全域的觀念去解決。

新竹縣政府交通旅遊處會中也提案報告，包含新竹縣市整合溝通平台相關交通說明、寶山交流道改善及完善園區寶山鄉周邊道路系統、闢駛竹北國道1號以東至竹科園區之巡迴巴士等，紓解新竹縣、新竹市、園區、苗栗縣周邊交通問題。