美國國務院關注中共中央外事辦主任王毅訪俄，憂慮北京未放棄考慮對俄提供可致命的支援。在北京，外交部發言人汪文斌在記者會回應時重申，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是維護世界和平穩定的積極因素，沒什麼可擔憂，真正令人擔憂的是美國對世界和平穩定的破壞性作用。

汪文斌說，美國是最大的戰爭製造國，二戰結束以來試圖推翻多個外國政府，粗暴干涉至少30個國家的選舉，試圖暗殺50多位外國領導人，美國才是挑動陣營對敵對抗的最大源頭；美國的霸權政策和好戰傾向延續一天，世界就將一天不得安寧。

有報導稱美國政府情報顯示中方考慮對俄提供武器，正評估是否對外公開。汪文斌說，美方所謂的情報不外乎是捕風捉影，對中方污衊抹黑之詞；美方不斷抹黑中方可能向俄方提供武器，不僅會干擾和阻礙政治解決烏克蘭危機的進程，還會進一步損害中美關係。中方敦促美方停止抹黑甩鍋、拱火遞刀，同中方和國際社會一道共同推動外交談判、解決危機。

汪文斌強調，美方如果有真正有價值的情報要提供，應該多提供一些關於北溪天然道管道爆炸事件真相的情報，希望盡快看到美方在這個問題上做出嚴肅、負責任、認真的回應，而不是遮遮掩掩。