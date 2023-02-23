國民黨最美發言人、也是青年的代表李明璇（前排右二），特別到南投幫林明溱（中）加油！（取自林明溱臉書）

南投立委補選進入倒數9天，國民黨候選人林明溱表示，他繼續勤走，尋求更多人的支持！並且，國民黨最美發言人李明璇也到南投相挺。林明溱指出，李明璇作為一個新手媽媽，看到民進黨的人，在疫情艱困時期，全力在阻擋疫苗，因此希望可以讓林明溱在立法院為南投人出一口氣！

林明溱在臉書表示，國民黨發言人、也是青年的代表李明璇，特別來幫他加油！也非常同情林明溱被民進黨抹黑不停！並跟明溱一起掃街拜票！

李明璇表示，要用行動告訴大家，民進黨的抹黑一點效都沒有！林明溱縣長在地服務30年、勤腳走入基層！用心付出、用心對待每一位南投鄉親。

林明溱直言，李明璇身為一個新手媽媽，看到民進黨的人，在疫情艱困時期，全力在阻擋疫苗，如果這次再多一席立委，是多麼可怕的事情！李明璇說，南投是好山、好水、好人情的地方，千萬不要讓美麗的山水染上銅臭味，千萬別讓黨意立委出現在南投！希望可以讓明溱縣長，能夠在立法院為南投人出一口氣！不讓南投人一肚子氣！

林明溱拜託大家！1起記得投②號，3月4號去投票！把票投給骨力、肯做的林明溱，讓我們一起守護南投！