112學年度大學學測成績23日公布，今年全國計11.8萬考生報名，台中一中的國英數A自60級分7人、國英數A社60級分1人；台中女中的國英數A自60級分1人、國英數B社60級分1人；另明德中學指出，今年破學校創校紀錄，學生國英數B社終於有1人60級分，消息傳來，讓全校欣喜萬分

台中一中指出，國文、英文、數A、自然、社會5科均為滿級分學生共計1位，4科英數A自社均為滿級分計有10人次；全校885位考生，國英數A數B社自6科均標13級分，達全國頂標。

台中女中指出，尤其今年社會群在數B及社會科難度提高、全國級分均較去年下降的情況下，達頂標人數反而大幅躍進，較去年增加152人，表現突出。

家住南投，獲得滿級分的台中女中同學林姿聿，曾獲得2021 GoSteam自造之星全國賽全國冠軍，以台灣大學藥學系為目標，談起準備學測，就是利用假日和家人一起運動，釋放壓力、穩定心情，迎接課業挑戰，獲得成功。