每個人追求心儀對象的方法都不一樣，有些人喜歡「打直球」，認為愛就要大聲說出來，但也有人喜歡耍一點小心機，堪稱欲擒故縱的高手。《搜狐網》發文分享，雙魚座、雙子座和巨蟹座最擅長欲擒故縱，讓喜歡的人主動對自己產生好感，甚至先一步向自己告白。

▎雙魚座

雙魚座的情商高，演技也非常好，當遇到心儀對象時，他們不會馬上積極展開追求，而是慢慢替兩人製造見面的機會，並且在相處的過程中發揮演技，讓對方覺得自己就是最合適的伴侶，接著裝做滿不在乎的態度，讓對方感到著急，最後再主動聯絡，通常都會得到滿意的結果。

▎雙子座

雙子座是天生的情場浪子，可能同時對好幾個人產生好感，但不會有明顯的區別對待，對每個人都一樣好，讓大家都產生一種「雙子座對我有意思」的錯覺，這時他們只要靜靜觀察誰才是最適合自己的人選就好；這招欲擒故縱總是屢試不爽，很多時候明明是雙子座先動心，卻是對方主動來追求他們。

▎巨蟹座

巨蟹座外表溫和，但面對感情也會使出一些小手段，他們認為在一段感情中，先表現出心動的那個人就輸了，因此總會欲擒故縱，用盡各種辦法散發自己的魅力，以達到吸引心儀對象的目的，並一步步拉進兩人的關係，最後再幫忙製造機會，讓對方可以先向自己告白。